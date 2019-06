Valentijn Braeckman (15) uit Wetteren aan de zijde van Matteo Simoni en Veerle Baetens in Rookie Didier Verbaere

03 juni 2019

18u35 8 Wetteren Eind juni starten de opnames van Rookie , het langspeelfilm debuut van regisseur Lieven Van Baelen. De hoofdrollen worden gespeeld door Matteo Simoni (‘Patser‘), Veerle Baetens (‘D’Ardennen‘) en opkomend talent Valentijn Braeckman. Daarnaast zullen onder meer Stefaan Degand, Tibo Vandenborre en Bjarne Devolder in de film te zien zijn. De opnames starten deze zomer in Vlaanderen en Wallonië.

Het gaat snel voor Valentijn Braeckman. Het 15-jarige model en acteur uit Wetteren speelde vorig jaar een hoofdrol in de videoclip van Felix De Laet (Lost Frequencies) en de Britse zanger James Blunt. En na zijn examens in juni, aan het Sint-Gertrudis College in Wetteren, staat hij voor het eerst op een grote filmset.

Zoon van Vero (Veerle Baetens)

Rookie volgt het verhaal van Nicky (Matteo Simoni), een jonge ambitieuze en zelfverzekerde motorrijder pur sang. Elke race zet hij zijn leven op het spel, niet voor geld maar voor de kicks, het respect en de roem. Zijn wereld stort onverwachts in wanneer hij door een ongeval nooit meer zal kunnen racen. Hij slaagt er niet in dit nieuwe leven te aanvaarden en zoekt steun om een nieuw leven te starten bij zijn schoonzus Vero (Veerle Baetens) en haar zoon Charlie (Valentijn Braeckman). Maar de roep van adrenaline en kicks steekt al snel weer de kop op. Via zijn neefje Charlie probeert Nicky zijn droom alsnog te beleven. Het wordt al gauw duidelijk dat Charlie niet uit hetzelfde hout gesneden is. Een verhaal over gebroken dromen en tweede kansen. Maar ook over egoïsme en schuldgevoel.

Honderden kandidaten

“Na een eerste oproep voor de film was hij geselecteerd om auditie te doen bij het productiehuis ter plaatse in het bijzijn van de regisseur. Daarvoor diende hij een scene in te studeren om ter plaatse uit te voeren met een tegenspeler. Daarna volgde een 2de ronde met een gelijkaardige opdracht. Uiteindelijk werd hij gekozen uit honderden kandidaten volgens de regisseur. Hij zocht blijkbaar vooral iemand met een serieuze look die ook acterend voor het nodige weerwerk kan zorgen”, zegt een fiere mama Isabelle Roelants.

De film is het debuut van Lieven van Baelen (1973). Hij begon als lichttechnicus op sets en color grader en werd daarna een veelgevraagd cinematographer voor commercials, videoclips en films zoals Carlo (Michaël R. Roskam), Blush (Wim Vandekeybus) en Oh My God?! (Christophe Van Rompaey). Zijn eerste kortfilm The Thread won onder andere de prijzen op het prestigieuze filmfestival van Locarno en het Kortfilmfestival in Leuven. Naast het regisseren van internationale commercials, ging zijn clip voor het Rode Duivelslied Ta Fête van Stromae viraal met bijna 60 miljoen views op YouTube. Dutch FilmWorks (DFW) en Kinepolis Film Distribution (KFD) zullen de film in 2020 in de Benelux uitbrengen.