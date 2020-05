Vakbonden leggen mondmasker atelier aan banden Didier Verbaere

05 mei 2020

12u14 0 Wetteren Het naaiatelier van cursisten mode in de Provinciale School voor Volwassen Onderwijs in Wetteren is na klachten van de vakbonden afgelast. Dinsdag zouden cursisten er starten met het naaien van mondmaskers, maar volgens de vakbond kan een veilige afstand niet gegarandeerd worden. Er zal nu thuis genaaid worden.

Dinsdag stonden 30 naaimachines klaar in de polyvalente zaal van de school in de Nieuwstraat. Maar na inspectie van de zaal, besloot de vakbond dat er onvoldoende ruimte was om veilig aan de slag te gaan. De school wou hier geen polemiek over starten en besliste dan maar om het over een andere boeg te gooien.

“Cursisten kunnen het materiaal en zelfs een naaimachine mee naar huis nemen en daar aan de slag gaan”, klinkt het. Het doel is om 6.000 maskers te maken. Die gaan in eerste instantie naar het provinciaal secundair onderwijs. Zodra er overschot is, wordt die geschonken aan de gemeente Wetteren.