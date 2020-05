Unieke COVID-19-nummerplaat: “Mijn auto is mijn bubbel na 15 uur hard werken en dan heb ik graag 1,5 meter ruimte rond mij” Didier Verbaere

29 mei 2020

19u33 0 Wetteren Sinds een dag of tien rijdt tuinaanemer F.M (36) uit Wetteren met een unieke en gepersonaliseerde nummerplaat rond: COVID-19 staat op de platen van zijn Mercedes GL. “Een wagen die slechts af en toe uit de garage komt en waarmee ik graag op het gemak ga cruisen. En dan zit ik in mijn bubbel. Het was vooral ludiek bedoeld”, lacht F.M. die liever anoniem blijft.



Op de terreinen van het bedrijf in tuinaanleg en grondwerken staat ook nog een jeep met nummerplaat 001-FM. “Ik was bij de eerste chauffeurs met een gepersonaliseerde nummerplaat in het land. Ik vind dat wel iets hebben. Bij het begin van de coronacrisis liep ik al met het idee rond om een coronaplaat voor mijn Mercedes aan te vragen. Maar de Dienst Inschrijvingen van Voertuigen was dicht. En eerlijk gezegd. Ik dacht niet dat ze dit zouden goedkeuren. Het is nochtans ludiek bedoeld en zeker niet om mensen te kwetsen of om te lachen met de crisis. Voor mij is deze wagen een uitlaatklep. Ik ga graag cruisen na een harde werkdag van 15 uur. Dan zit ik letterlijk in mijn bubbel. En voor de verkeersveiligheid heb ik ook graag dat andere chauffeurs anderhalve meter afstand houden. Vandaar dus de COVID-nummerplaat”, zegt F.M.

De unieke nummerplaat kostte hem 1.000 euro en bleef ook niet onopgemerkt. Studio Brussel-dj Stijn Vlaeminck merkte de wagen op in Gentbrugge en postte een foto op Twitter. “Het was pas de tweede maal dat ik ermee buiten kwam en meteen kreeg ik Whatsapp-berichtjes van vrienden. Want zelf zit ik niet op Facebook of Twitter. En ja, ik kreeg al wat negatieve reacties, maar zoals gezegd, wil ik niet onrespectvol zijn. Ik vond het gewoon een unieke plaat en een grappige verwijzing naar mijn bubbel. Ook zonder deze nummerplaat is er dat virus. En ik heb de staat bovendien gesponsord”, lacht F.M.

“Ik sta positief in het leven, werk alle dagen buiten in het mooie weer en iedereen heeft wel eens miserie of een mindere dag. Ik hoop dat de mensen het leuke ervan inzien. Ik heb er zeker geen spijt van en trek me weinig aan van negatieve reacties. Ik heb gelukkig ook al veel leuke en positieve reacties gekregen”, besluit F.M.



