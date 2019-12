Uitslaande keukenbrand vernielt woning in Kerkwegel nadat kartonnen doos op keramische plaat blijft staan Didier Verbaere

12 december 2019

12u01 10 Wetteren Een uitslaande keukenbrand heeft donderdagvoormiddag de woning van Andy Raman in de Kerkwegel 8 in Wetteren vernield. De keuken brandde volledig uit. De rest van het huis is onbewoonbaar door rook- en waterschade. De brand ontstond door een achtergelaten kartonnen doos op een keramische plaat.

Omstreeks 9.45 uur merkte een voorbijganger dat er rook vanonder de rolluiken kwam aan de vrijstaande woning in de Kerkwegel in Wetteren Overschelde. Hij alarmeerde de hulpdiensten. De brandweerposten van Wetteren, Wichelen en Lede snelden ter plaatse. Op dat moment moet de brand al een hele tijd gewoed hebben. De keuken achteraan de woning stond reeds in lichterlaaie en het achterraam was door de hitte gesprongen.

Roet en rook

“Enkele minuten later had het hele huis waarschijnlijk in lichterlaaie gestaan. We konden vermijden dat de vlammen oversloegen naar de bovenverdieping. Het hele huis is onbewoonbaar door roet en rook”, zegt luitenant Walter Frulleux van de Wetterse brandweer. De brand ontstond ter hoogte van het keramische kookfornuis in de keuken waarop een kartonnen doos stond. Hoe de plaat in werking kon treden, zal moeilijk te achterhalen zijn. De keuken is helemaal uitgebrand.

De eigenaar van het huis, Andy Raman, was op het ogenblik van de feiten aan het werk in het nabije Recticel op het industrieterrein. “Ik was deze ochtend vertrokken voor de vroege shift om 5 uur. Op het werk kwamen ze me zeggen dat mijn ‘kot’ in brand stond. Ik dacht dat het over het tuinhuis ging”, zegt Andy. De woning is onbewoonbaar en de bewoner kan terecht bij familie.