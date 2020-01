Uitslaande brand vernielt woning op Brusselsesteenweg: kat komt om in vuurzee Didier Verbaere

15 januari 2020

14u43 164 Wetteren Op de Brusselsesteenweg in de Wetterse parochie Kwatrecht is de woning op het huisnummer 195 woensdagnamiddag volledig vernield na een uitslaande brand. De brand ontstond in de keuken in de achterbouw van de woning. Om 14 uur sloegen getuigen alarm. Het gezin met twee jonge kinderen was op het moment van de feiten niet thuis en krijgt opvang. Minstens één kat bleef achter in de brand. Een tweede kon waarschijnlijk ontsnappen. Ook de aanpalende woning is onbewoonbaar door rook- en waterschade. Ook deze mensen worden opgevangen in een noodwoning.

De brand ontstond vermoedelijk in de keuken. Die bevindt zich in de achterbouw van de woning. “Daar woedde de brand het felst en is de brand waarschijnlijk ontstaan”, zegt officier Romain Van Bever van de Wetterse brandweer. Zij kregen bijstand van de posten uit Melle, Lede en Aalst. De vlammen sloegen bij aankomst door de vensters van de woning die in lichterlaaie stond. De pompiers konden niks anders doen dan de aanpalende woning vrijwaren. “Maar ook die is onbewoonbaar door rook- en waterschade”, zegt commissaris Certan Ichten van de politie.

Kortsluiting in de keuken

Het koppel met twee jonge kinderen was gelukkig niet thuis op het moment van de brand. Toen de mama met haar kinderen arriveerde, was ze in shock. Ze werden opgevangen en preventief met de ambulance weggebracht. In de woning waren ook twee katten aanwezig. “Het gezin wordt opgevangen in een noodwoning of in een hotel. Ook voor de bewoners van de aanpalende woning is opvang voorzien. De accidentele brand ontstond vermoedelijk door een kortsluiting in de keuken. Er was niks op het vuur blijven staan", bevestigt ook commissaris Ichten. “Eén van de katten is door de brandweer teruggevonden in de woning. Zij overleefde de brand niet. Het andere dier kon vermoedelijk ontkomen maar is nog niet terecht”, aldus Certan.

Getuige start evacuatie

Tim Verhulst uit Leuven passeerde op het moment van de feiten aan de woning en bood meteen hulp. “Ik heb een opleiding als Rode Kruis-medewerker en volgde cursussen brandbestrijding. Ik zag meteen dat het ernstig was. Binnen de kortste keren braken de ramen en stond de woning in lichterlaaie", zegt de getuige.

Hij startte meteen met de evacuatie van de buren en legde het verkeer stil. Tijdens de interventie van de brandweer was de Brusselsesteenweg volledig afgesloten voor alle verkeer in beide richtingen tussen de Zuidlaan en de Biezenweg. Omstreeks 16 uur werd de omleiding opgeheven.