Uitslaande brand op Brusselsesteenweg, gezin niet thuis Cedric Matthys en Didier Verbaere

15 januari 2020

14u43 0 Wetteren Op de Brusselsesteenweg in de Wetterse deelgemeente Kwatrecht is ter hoogte van huisnummer 195 een uitslaande brand uitgebroken. De brandweer is rond 14.00 uur opgeroepen.

De brand ontstond vermoedelijk in de keuken. Die bevindt zich in de achterbouw van de woning. Het koppel met twee jonge kinderen was gelukkig niet thuis. De twee katten van het gezin zijn waarschijnlijk wel in brand gebleven.

Meer info volgt.