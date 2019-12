U zijt wellekome op Tweede Kerst in Martinuskerk van Massemen Didier Verbaere

17 december 2019

18u36 2 Wetteren Davidsfonds Wetteren zet op donderdag 26 december om 19 uur de kerk van Massemen open voor het traditionele Kerstzingen.

“Alle mensen van goede wil zijn van harte welkom om samen oude en soms vergeten kerstliederen te zingen. Daarbij putten we uit een schat aan prachtige liederen, die in onze eeuwenlange cultuur verborgen liggen. We worden begeleid door Albert Van Steendam op accordeon. Het Martinus koor en de Kopernootjes verlenen hun medewerking en er wordt een mooi, klassiek kerstverhaal verteld”, zegt Dietbrand Van Durme van het Davidsfonds.

Leden betalen 4 euro, niet-leden 6 euro, inclusief drankje in het Praatcafé. De opbrengts gaat integraal naar een goed doel. Na de kerst samenzang gaat het feestje door in het Praatcafé. Onder het motto “ Singhet ende weset fro” worden daar Vlaamse Meezingers gezongen.