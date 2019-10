Twee Soedanezen zwaargewond bij vechtpartij op E40 parking Wetteren Didier Verbaere

23 oktober 2019

17u07 0 Wetteren Bij een vechtpartij op de parking van de E40 in Wetteren raakten afgelopen vrijdagnacht twee Soedanezen zwaargewond. Het nieuws raakte nu pas bekend en wordt bevestigd door het Parket van Oost-Vlaanderen. Zij zijn op zoek naar de voortvluchtige daders.

“Vrijdagnacht omstreeks 1.30 uur werd de politie verwittigd voor een vechtpartij tussen drie Eritreeërs en drie Soedanezen op de parking van de E40 in Wetteren richting Gent. Ter plaatse werden twee slachtoffers uit Soedan met zware verwondingen aangetroffen en overgebracht naar het ziekenhuis in Gent. Ze verkeerden niet in levensgevaar”, zegt Annelies Verstraete van het Parket. Eén van de slachtoffers had een messteek. Een derde slachtoffer was bij aankomst van de politie reeds verdwenen. “De twee slachtoffers werden na verzorging verhoord als slachtoffer en mochten nadien beschikken. Ondertussen is er een onderzoek geopend en zijn we op zoek naar de dader(s) van het geweld. Voorlopig is er nog geen spoor”, zegt Verstraete. De Dienst Vreemdelingenzaken werd eveneens op de hoogte gesteld.

De parking in Wetteren wordt al jaren gebruikt door mensensmokkelaars die er transmigranten in vrachtwagens proberen smokkelen. Ze werd ondertussen afgesloten met hekkens en prikkeldraad en er is regelmatig controle door bewaking. Het aantal migranten neemt er sindsdien wel af maar er zijn eerder ook al gewelddadige confrontaties geweest. In september vorig jaar viel er nog een dode bij een vechtpartij en liet burgemeester Alain Pardaen (CD&V) van Wetteren de parking drie maanden sluiten.