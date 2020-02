Twee scholen blijven preventief dicht door storm Ciara Didier Verbaere

09 februari 2020

In Wetteren en Kalken blijven maandag twee basisscholen preventief dicht vanwege de zware storm Ciara die ook morgen nog lelijk huis kan houden. “Zowel de basisschool Eureka in Wetteren als De Zonnebloem in Kalken hebben heel wat bomen op hun domein staan. Daarom houden we ze preventief gesloten”, zegt commissaris Vic De Loof van de Wetterse politie.