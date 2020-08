Twee personen onder invloed opgepakt in zwaargehavend voertuig na ongeval Didier Verbaere

21 augustus 2020

13u46 0 Wetteren Op de Zuidlaan in Wetteren heeft de politie maandagnacht twee personen opgepakt. Ze zaten na een verkeersongeval nog in hun zwaar gehavende voertuig en waren onder invloed van alcohol en drugs.

Het duo had met de wagen een verkeerseiland geramd en was helemaal weg van de wereld. “Een drugs-apocalyps”, noemt de politie het voorval. Beiden waren sterk onder invloed van alcohol en testten positief op drugs. Ze werden opgepakt en mochten hun roes in een cel uitslapen.