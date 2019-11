Twee leerlingen door politie opgepakt bij preventieve drugscontrole Sint Jozef Instituut Didier Verbaere

27 november 2019

11u54 4 Wetteren Bij een preventieve drugscontrole in de secundaire afdeling van het Sint Jozef Instituut aan de Wegvoeringstraat in Wetteren werden woensdagvoormiddag twee leerlingen meegenomen voor verder verhoor. Negen agenten doorzochten met een drugshond zeven klaslokalen, de lockers en de toiletten, maar er werd geen drugs gevonden.

De hond gaf een signaal aan zijn baas tijdens de controle van twee leerlingen. Die werden meegenomen voor verhoor. “Drugs zijn er niet gevonden, maar het zou kunnen dat de leerlingen onlangs bewust of onbewust in contact zijn gekomen met drugs of in een ruimte waren waar drugs werd gerookt. Dat wordt momenteel verder onderzocht. Maar we zijn tevreden dat er effectief geen drugs is gevonden binnen de school”, zegt directeur Thierry De Meulemeester van het SJI.

Drugs zijn overal

De school vroeg anderhalve maand geleden zelf aan de politie om een preventieve actie op poten te zetten. “Drugs zijn overal te vinden, ook rondom de school. Dat bleek nog maar eens uit de reportage van PANO van 25 september, waarbij in een klas op een middelbare school bij de stelling ‘ik zie drugs rond de school’ zo goed als alle handen bevestigend de lucht in gingen. Een maatschappelijke tendens waar ook het Sint-Jozefinstituut en andere scholen in Wetteren niet blind voor willen zijn”, zegt de directeur.

Sensibiliseren

“Omdat we onze leerlingen niet alleen willen informeren en sensibiliseren via de lessen en projectdagen, zetten we ook in op een preventieve drugscontrole. De actie beperkte zich tot de schoolgebouwen en enkele klassen van de tweede en derde graad. Alle leerlingen en hun ouders werden na afloop onmiddellijk geïnformeerd met een brief die hen ook digitaal werd bezorgd. Veel mensen zien politietussenkomst nog steeds als iets repressiefs, terwijl het ook net de politie is die over enorm veel bagage beschikt als het gaat om begeleiding van jongeren in zulke zaken. Drugpunt is hierbij een belangrijke partner. Eens de jongeren zich buiten de schoolmuren bevinden, eindigt vaak het mandaat van de school. Het is daarom dan ook eens zo belangrijk dat we de leerlingen zeker erbinnen een veilige, gezonde en geborgen omgeving aan kunnen bieden, waaronder dus ook een ‘drugsvrije omgeving’ valt.”