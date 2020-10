Twee jaar celstraf voor vader die tijdens rijverbod en met kinderen op achterbank donuts draait op parking Koen Baten

09 oktober 2020

14u09 0 Wetteren Leroy S. uit Wetteren is door politierechter Peter D’Hondt bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar. De man was op klaarlichte dag donuts aan het draaien met zijn voertuig op de parking van een winkelcentrum in Wetteren. Hij stuurde op dat moment zonder een rijbewijs en bovendien zaten ook zijn kinderen op de achterbank van de wagen.

De feiten dateren van 8 december 2018. De man zelf was niet aanwezig in de rechtbank, maar was zeker niet aan zijn proefstuk toe. Hij had al verschillende veroordelingen en negeerde ook meermaals een rijverbod. Dat hij nu halsbrekende toeren aan het uithalen was met zijn BMW én met zijn kinderen op de achterbank was voor de politierechter de druppel.

Hij besloot de man voor twee jaar naar de gevangenis te sturen, waar hij kan nadenken over zijn fratsen. Daarnaast kreeg hij ook nog een geldboete van 9.600 euro en tien jaar rijverbod met alle examens en proeven die er bij komen kijken. De politierechter nam ook zijn BMW in beslag met het oog op de verkoop van het voertuig.