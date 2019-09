Twee derde van aangesloten gemeentes willen zeker verder werken met Verko voor afvalophaling Didier Verbaere

24 september 2019

21u05 7 Wetteren E en verdere samenwerking met Intercommunale DDS en Verko voor de afvalophaling en -verwerking in de regio werd reeds door zes van de negen aangesloten gemeentes goedgekeurd. De gemeenteraden van Melle, Laarne en Wetteren buigen zich de komende weken over de samenwerking.

DDS/Verko verzorgt naast het inrichten van bedrijventerreinen en de bouw van sociale woningen ook voor de afvalverwerking in de regio Dendermonde en Wetteren. De huidige overeenkomst loopt eind dit jaar af en moet worden goedgekeurd door de negen partners in het gebied. Peter De Leeuw van Verko kwam in Wetteren vanavond het nieuwe contract voor de volgende vijftien jaar van 2020 tot 2035 toelichten en verdedigen.

Duurzamer beleid

Uit de nota blijkt dat ook Verko wil inzetten op duurzaamheid en milieuvriendelijk werken. Zo zijn er plannen om een eigen biogasinstallatie op te richten om brandstof te voorzien voor het wagenpark op CNG. Eind volgend jaar wil Verko ook een nieuwe fabriek bouwen voor de verwerking van GFT afval. En er zal meer worden gecommuniceerd om de kringloopwinkels in Dendermonde en Wetteren te promoten. Ook het sorteergedrag van de inwoners is een aandachtspunt. En er zal extra aandacht worden besteed aan duurzame evenementen met herbruikbare bekers en wasstraten. Verko wil ook een aantrekkelijke werkgever zijn. In het verleden waren er enkele sociale conflicten met stakingen en heel wat hinder tot gevold. “We willen werken aan een klimaat waarvan iedereen beter van wordt en het personeel kansen bieden om zich verder te ontwikkelen”, zegt Peter De Leeuw.

De nieuwe regels voor de inhoud van de blauwe PMD zak werpen alvast hun vruchten af. Zo is er een stijging van 25 procent volume in de blauwe zakken en een daling van 10 procent in de restfractie. De gemeenteraden van Laarne, Melle en Wetteren moeten de nieuwe samenwerking nog goedkeuren. Dendermonde, Lebbeke, Wichelen, Buggenhout, Berlare en Hamme keurden een nieuwe samenwerking reeds goed.