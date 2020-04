Twee cafébazen op de bon en agenten bedreigd met coronabesmetting Didier Verbaere

06 april 2020

17u11 0 Wetteren Afgelopen week werden in de politiezone Wetteren, Laarne en Wichelen 2 cafébazen geverbaliseerd wegens ‘ongeoorloofde activiteiten’. Er werden 29 processen-verbaal opgesteld voor niet-essentiële verplaatsingen en 38 personen zijn betrapt op en beboet voor samenscholing. Ook dreigde een persoon bij een interventie de politiemensen te besmetten.

Waarschuwingen worden in de politiezone Wetteren, Laarne en Wichelen niet meer gegeven. Voor het handhaven van de coronamaatregelen grijpen de agenten voortaan meteen naar een GAS-boete. Ook in de natuurgebieden wordt streng gecontroleerd door agenten op de motor. Afgelopen week werden ook twee cafébazen in de zone beboet voor ongeoorloofde activiteiten. Wat dat juist is, wil de politie niet kwijt. Volgens onze bronnen gaat het om een café waar iemand aanwezig was zonder aantoonbare redenen. De vaststellingen werden overgemaakt naar het parket voor verder onderzoek.

“De personeelsleden van onze politiezone zetten zich, ook in deze moeilijke periode, 24 op 7 in voor een veilige samenleving. Ze zijn elke dag in de weer om, naast veel van hun reguliere taken, ook extra patrouilles uit te voeren in het kader van de coronaproblematiek. De politiezone bedankt overigens het overgrote deel van de inwoners die de maatregelen wel degelijk strikt naleven”, meldt de politie.