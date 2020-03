Twee bewoners Sint-Jozef overleden

Didier Verbaere

28 maart 2020

17u36 80 Wetteren “Met pijn in het hart moeten we u meedelen dat we helaas afscheid hebben moeten nemen van twee bewoners. We betuigen ons medeleven aan de families en wensen hen heel veel sterkte.” Dat meldt het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Wetteren.

Vorige week donderdag werden drie bewoners met symptomen opgenomen in het ziekenhuis. Ze testten alle drie positief op het Covid-19 virus maar konden na een week opnieuw naar het woonzorgcentrum. Eén van die besmette bewoners is nu overleden. Van een tweede overleden bewoner is het nog onzeker of deze ook is overleden aan het virus. “Omdat we het zekere voor het onzekere willen nemen, hebben we ondertussen ook andere bewoners met symptomen getest. Onze focus ligt nog steeds op het vermijden van verdere verspreiding in het WZC. Met alle beschikbare middelen en medewerkers hanteren we heel strikte veiligheidsmaatregelen en een doorgedreven quarantaine”, aldus het WZC op haar website.