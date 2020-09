Twaalf chauffeurs onder invloed en één arrestatie tijdens ‘Weekend zonder alcohol’ Didier Verbaere

28 september 2020

12u09 3 Wetteren/Laarne/Wichelen Agenten van de politiezone Wetteren, Laarne en Wichelen namen afgelopen weekend deel aan het nationaal ‘Weekend zonder alcohol’ als afsluiter van de Zomer BOB-campagne. Twaalf chauffeurs bleken onder invloed van alcohol of drugs. Eén werd gearresteerd toen hij zich verzette.

Bij verschillende acties werden afgelopen weekend 161 bestuurders gecontroleerd. “Er werden 6 bestuurders onder invloed van drugs en 6 onder invloed van alcohol betrapt. Zes chauffeurs mochten onmiddellijk hun rijbewijs voor 15 dagen inleveren. De andere kregen 3 of 6 uur rijverbod”, aldus de politie. Eén bestuurder onder invloed bleek bovendien te rijden tijdens een lopend rijverbod. “De persoon verzette zich tijdens de vaststellingen. Hij werd gearresteerd toen hij dreigde opnieuw weg te rijden en zijn voertuig werd in beslag genomen.”

“Bij 2 andere bestuurders die onder invloed stuurden, zaten kleine kinderen zonder gordel of veiligheidszitje achteraan in de wagen. Er werd nog een tweede voertuig in beslag genomen dat niet verzekerd rond reed. Drie bestuurders beschikten niet over het gepaste rijbewijs waarvan één in bezit was van een vermoedelijk vals Russisch rijbewijs. Dit wordt verder onderzocht. Twee voertuigen bleken niet geldig ingeschreven en eentje niet geldig gekeurd. Tenslotte werden drie personen in bezit gevonden van verdovende middelen. Het einde van de Zomer BOB-campagne is zeker niet het einde van de controles”, besluit de politie.