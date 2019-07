Treinverkeer tussen Aalst en Gent Sint-Pieters onderbroken door bermbranden Didier Verbaere

16 juli 2019

16u02 16 Wetteren Het treinverkeer tussen Aalst en Gent Sint-Pieters ligt momenteel stil door verschillende spoorweg bermbranden in Lede, Wichelen en Wetteren.

Een slepende en geblokkeerde treinrem zorgde voor een spoor van vonken over het ganse traject. De trein kreeg het bevel tot stoppen en hield halt in het station van Melle. “Het verkeer op lijn 50 ligt momenteel stil en we leiden het verkeer om via Denderleeuw”, zegt Charlotte Verbeke van Infrabel. Brandweerkorpsen van Lede, Wichelen en Wetteren zijn ter plaatse om te blussen.