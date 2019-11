Trage wegen wandeling langs vernieuwd Papeleupad Didier Verbaere

13 november 2019

15u30 0 Wetteren De Dienst Toerisme van Wetteren organiseert op zondag 17 november een herfstwandeling langs de trage wegen van het vernieuwde Papeleupad. Simon Stroobant stippelde een wandeling uit langs de sierteeltvelden rond Wetteren en Den Blakken.

Je kan het samen ontdekken en heerlijk genieten van de sierteelt in de herfstmaanden en een wandeling door het provinciaal domein Den Blakken en het Vlaams natuurreservaat de Warandeduinen, het best bewaarde stuifduinenrelict van Oost-Vlaanderen met 1.000-jarige eiken. Deze geleide wandeling in de natuur tussen de acht en negen kilometer is gratis. Bij nat weer is aangepast schoeisel aangeraden. Vertrekken om 14 uur, aan het provinciaal domein Den Blakken aan de Wegvoeringstraat 308 in Wetteren.