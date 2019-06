Topdagen 2.0 lokt meer dan 10.000 bezoekers naar Wetteren Didier Verbaere

25 juni 2019

09u43 0 Wetteren De vernieuwde formule van de Topdagen in Wetteren afgelopen weekend, heeft haar doel niet gemist. Vooral het latere uur van het schlagerfestival op zondagavond en extra animatie zorgde voor heel wat meer koopjesjagers in de verkeersvrije winkelstraten. De dienst evenementen blikt tevreden terug en wil verder gaan op dat elan.

Uiteraard was het ook lekker weer afgelopen zaterdag en zondag. “We telden afgelopen weekend ongeveer 10.000 bezoekers die proefden van ons gevarieerd aanbod en in sommige horecazaken raakte zelfs de drank uitverkocht” lacht Tijl De Bock, coördinator van het Lokaal Cultuurbeleid.

“We hoorden dat de horeca een verdubbeling van de omzet heeft gedraaid ten opzichte van vorig jaar. Ook de handelaars in de winkelstraten zijn tevreden over de gerealiseerde verkoop. Ons opzet om de Topdagen weer topdagen te maken voor de lokale economie is dus gelukt.De absolute apotheose was ongetwijfeld het schlagerfestival met een mooi gevulde Markt en overvolle terrassen. Opmerkelijk was ook de leeftijd van de aanwezigen die drastisch gedaald was. Dit komt door de line-up natuurlijk, maar de aanwezige iets oudere mensen konden het nieuw concept ook best smaken”, besluit De Bock.