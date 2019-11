ToOver is Uitgevogeld in Overschelde Didier Verbaere

19 november 2019

22u57 0 Wetteren Toneelvereniging Overschelde ToOver speelt de prettig gestoorde komedie Uitgevogeld in een regie van Frederik Van der Vloedt op 22, 23 en 24 november in het Parochiecentrum van Wetteren Overschelde.

Maak kennis met Mon Vanoppen. Hij is 45, in de fleur van zijn leven, en heeft een goede job op één of ander ministerie. Maar hij woont nog bij zijn moeder. Zij houdt hem al heel zijn leven onder haar duim, verbiedt hem met vrouwen om te gaan, laat staan er mee te trouwen, en beheert al zijn financiën.

Wanneer moederlief haar laatste adem uitblaast, gaat er een nieuwe wereld open voor Mon. Plots heeft hij veel meer aan zijn hoofd dan het kweken van exotische vogeltjes, wanneer de jonge dochter van de begrafenisondernemer bij hem wil intrekken, en er een knappe verzekeringsagente hem het goede nieuws komt melden van de levensverzekering van zijn mamaatje lief. Zijn bemoeizuchtige buurvrouw wil echter dat Mon met haar dochter trouwt, en ook zijn best vriend Toineke heeft nog een verrassing voor hem. Kaarten aan 8 euro via www.toover.be, via luc.de.vreese@scarlet.be of telefonisch op 0485/94.19.01.