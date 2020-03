Tom Van Grieken en Barbara Pas houden toespraak in Wetteren Didier Verbaere

05 maart 2020

15u58 0 Wetteren De afdelingen Vlaams Belang Wetteren en Wichelen inviteren op zaterdag 7 maart voorzitter Tom Van Grieken en fractieleidster in de kamer Barbara Pas in Wetteren.

Beide Vlaams Belang kopstukken zullen in CC De Poort een toespraak houden en vragen uit het publiek beantwoorden. Ook drie lokale sprekers zullen er het woord nemen. De gesprekken starten om 19.30 uur, de deuren gaan open om 18.30 uur.

Reserveren is niet verplicht, maar kan wel bij raadslid Hilde Anneessens (0498/42.50.14 of via hilde.anneessens@wetteren.be).