Tim van Wim De Craene voor het eerst op vinyl single

09 september 2019

19u04 0 Wetteren Tim, één van de meest iconische nummers van Wim De Craene, komt voor het eerst als single op vinyl uit. De plaat ligt zaterdag in de winkels. Dan zal de zanger uit Melle die bijna heel zijn leven in Wetteren doorbracht, 29 jaar overleden zijn.

Tim verscheen in 1975 op de LP ‘Alles is nog bij het oude’. De plaat met op de hoes het legendarische café De Kneut op het Felix Beernaertsplein in Wetteren. Wim De Craene schreef het nummer over zijn zoon Ramses.

Maar het nummer, dat na de dood van Wim echt hoge toppen scheerde, kwam nooit als single uit. Het werd zelfs nauwelijks op de radio gespeeld omdat het meer dan zes minuten duurt. Platenmaatschappij BLP Records heeft nu 200 gekleurde en 300 zwarte vinylsingles geperst naar aanleiding van de 29ste verjaardag van de dood van de zanger. Op de B-kant staat ‘Rozanne’, nog zo’n nummer dat in het collectief geheugen zit. Een echt collectoritem dus.