Tijdelijk parkeerverbod in de Scheldedreef door éénrichtingsverkeer Stationsplein Didier Verbaere

18 juli 2020

In de Scheldedreef in Wetteren is een tijdelijk parkeerverbod ingevoerd na klachten van bewoners en Vlaams Belang over de toegenomen verkeersdrukte en onveilige situaties. Die drukte is te wijten aan de zomerbubbel en knip op de op Markt en het invoeren van éénrichtingsverkeer aan het Stationsplein voor de opruimwerken van asbest na de zware brand afgelopen zaterdag.

Na de brand op het Stationsplein afgelopen zaterdag bleef het Stationsplein noodgedwongen dicht voor alle verkeer. Bij de brand kwam asbest vrij en straten en het station moesten voor een gespecialiseerde firma worden opgeruimd. Het doorgaand verkeer zocht zich een weg via Moerstraat en Schededreef en dat zorgde voor onveilige verkeerssituaties. Pas donderdag werd het Stationsplein weer opengesteld voor doorgaand verkeer. Maar de gemeente voerde ondertussen een tijdelijk parkeerverbod in de Scheldedreef in.

“De specifieke situatie aan het Stationsplein noopt ons de toestand dag per dag te evalueren en daar ook naar te handelen. Gezien de onvoorziene jammere omstandigheden die niemand wil, hopen wij dan ook, en we zijn er quasi van overtuigd, dat er enigszins wat begrip is bij de talrijke automobilisten die zich een weg banen door de Wetterse straten. Het is immers niet zo dat Wetteren onbereikbaar is, alleen vraagt het iets meer tijd, oplettendheid, hoffelijkheid en geduld van elke weggebruiker”, zegt schepen van mobiliteit Piet Van Heddeghem (Groen&Co) in een antwoord aan raadslid Wouter Bracke (VB).