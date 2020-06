Tienduizenden stukjes glas liggen verspreid over Keiberg, maar waar komen die plots vandaan?

Wetteren Op de Keiberg in Massemen (Wetteren) moest de brandweer zondagmiddag om 15 uur tienduizenden stukjes glas opruimen. Vermoedelijk was er een (auto)raam van een transport gevallen, want van een mogelijk ongeval was geen spoor te bekennen.

Rond 14.30 uur hoorden de buren wel een klap, maar verder merkte niemand iets op. Over een afstand van enkele meters en verspreid over twee rijvakken lag de straat bezaaid met tienduizenden stukjes glas. Waarschijnlijk is het afkomstig van een (auto)raam dat van een transport is gevallen zonder dat de chauffeur het merkte of nadien is doorgereden. De politie onderzoekt de zaak. De brandweer ruimde de baan, met hulp van de politie, op.