Tien leerlingen van internaat Mariagaard besmet met Covid-19 en 5 klassen in quarantaine Didier Verbaere

04 oktober 2020

19u32 0 Wetteren Afgelopen weekend testten 10 leerlingen van het internaat Mariagaard in Wetteren positief op het coronavirus. Na overleg met de burgemeester en de bevoegde instanties is beslist om het internaat en 5 klassen in quarantaine te plaatsen. “Er wordt dag en nacht gewerkt om de overgang te maken naar zo kwalitatief mogelijk afstandsonderwijs”, aldus de directie.

“Mariagaard is jammer genoeg niet gespaard gebleven van besmettingen. De arts van het CLB brengt nu de hoog- en de laagrisicogevallen in kaart en een team van experts is mee aan de slag om alle contacten te traceren. Tot op vandaag telt Mariagaard 10 besmette leerlingen. Alle leerlingen van het internaat en 5 klassen worden preventief in quarantaine geplaatst tot en met donderdag”, zegt directeur Thomas Declercq van Mariagaard.

Extra maatregelen

“Naast de normale preventieve handelingen zoals afstand houden, handen wassen, mondmaskerplicht binnen, zullen medewerkers en leerlingen ook in de openlucht het mondmasker dragen. De school neemt een extra refter in gebruik en de leerlingen eten in nog kleinere bubbels. Stages worden opgeschort. Internen die thuis moeten blijven krijgen de kans om de lessen online mee te volgen, samen met de rest van de klas. De klassen die volledig in quarantaine zitten, krijgen afstandsonderwijs. Het laptopproject dat loopt in de school zorgt er voor dat Mariagaard heel snel kan schakelen. De leerkrachten hebben al heel wat expertise opgebouwd en kunnen dit nu opnieuw inzetten”, besluit de directeur.