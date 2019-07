Tien huizen minder op voetbalveld Kwatrecht Didier Verbaere

04 juli 2019

14u33 4 Wetteren Er zullen tien huizen minder gebouwd worden op de nieuwe verkaveling op het voormalige voetbalveld van SK Kwatrecht in Wetteren. Ook het aantal parkeerplaatsen wordt verlaagd.

In een commissie ruimtelijke ordening werden de afgezwakte plannen voor de verkaveling voorgesteld. De gemeenteraad moet op 29 augustus haar definitieve goedkeuring geven. Volgens de nieuwe plannen van het ruimtelijk uitvoeringsplan mag bouwheer Durabrik 34 en geen 44 woningen bouwen in vier zones. Ook het aantal parkeerplaatsen is omlaag gebracht, van 66 naar 51. Met deze ‘light-versie’ reageert het gemeentebestuur op de 250 bezwaarschriften van de buurtbewoners. Zij vrezen voor parkeer en verkeersdruk en zien het verlies van het speelterrein voor hun kinderen niet zitten. Tussen Blauwe Paal en de Vantegembeek zal nu een openbaar parkgebied worden voorzien.

Het actiecomité kant zich nog steeds tegen de nieuwe plannen en hekelt het gebrek aan communicatie. De gemeente besliste echter vier jaar geleden al bij de opmaak van het ruimtelijk structuurplan om het voetbalveld te verkavelen en extra woonruimte te creëren voor jonge gezinnen. Durabrik betaalt 1,7 miljoen euro voor de bouwgrond.