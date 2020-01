Tien bestuurders onder invloed, vier rijbewijzen ingetrokken Didier Verbaere

13u16 0 Wetteren Afgelopen weekend controleerde de politie 1.204 voertuigen op snelheid in de zone Wetteren. Ook 261 bestuurders werden gecontroleerd op alcohol en drugs. Tien hadden een glas teveel op. Vier rijbewijzen werden voor 15 dagen ingetrokken.

De politie voerde snelheidscontroles met onderschepping uit in de zone Wetteren, Laarne en Wichelen. Op 1.204 controles reden 29 bestuurders te snel. Er werden ook 261 bestuurders aan de kant gezet. “Tien bestuurders hadden teveel alcohol genuttigd, 1 van hen was onder invloed van drugs en één bestuurder was zowel onder invloed van drugs als van alcohol. Vier rijbewijzen werden voor 15 dagen ingetrokken, de rest moest 3 of 6 uur aan de kant blijven. Eén voertuig bleek niet-verzekerd en werd in beslag genomen.”