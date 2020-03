Thuisverpleging Scheldekracht start COVID-19 patiëntenronde: “Gescheiden verzorging om verdere verspreiding te vermijden”



Didier Verbaere

27 maart 2020

11u47 0 Wetteren Scheldekracht, de vereniging van thuisverplegers in Wetteren, Wichelen, Laarne, Merelbeke, Melle, Destelbergen, Lochristi en Wachtebeke start een specifieke ‘COVID-19 patiëntenronde. “Daarin willen we alle corona-patiënten, die ondertussen weer naar huis mochten, na elkaar verzorgen, vanuit één pool verpleegkundigen”, zegt Kristof Neirynck, de voorzitter van Kring Thuisverpleging Scheldekracht.

“Momenteel worden de eerste corona-patiënten ontslagen uit de ziekenhuizen. Velen van hen moeten sowieso thuis verdere verzorging krijgen in afzondering vermits zij nog als besmette patiënt beschouwd worden. We willen dan ook de krachten bundelen met alle geïnteresseerde thuisverpleegkundigen, zowel zelfstandigen als diensten en organisaties die actief zijn in onze regio Eerstelijnszone Scheldekracht”, vertelt Kristof Neirynck, de voorzitter van Kring Thuisverpleging Scheldekracht.

Door gezonde en besmette patiënten gescheiden te verzorgen, wil Scheldekracht de kans op verdere besmetting bij haar patiënten minimaliseren. “En zo kunnen we ook het beperkte beschermingsmateriaal zo efficiënt mogelijk inzetten en ook de groep van gezonde thuisverpleegkundigen zo groot mogelijk houden. Want ook andere klanten hebben nood aan verzorging.”

Aanvragen

De aanvragen voor thuisverpleegkundige ondersteuning zullen gecentraliseerd worden door het gebruik van één specifiek mailadres: scheldekracht.coronathuisvp@gmail.com.

Ook geïnteresseerde thuisverpleegkundigen (zelfstandigen én diensten/organisaties) zijn nog steeds welkom om deze COVID-19 patiëntenronde mee invulling te geven. Meer informatie kunnen zij verkrijgen via kringtvp.scheldekracht@gmail.com.