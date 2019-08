Terug naar school : Fietsersbond Wetteren vraagt alternatieven voor obstakels Rode Heuvel Didier Verbaere

28 augustus 2019

15u56 0 Wetteren Fietsersbond Wetteren vraagt alternatieven voor de witte en rode blokken onderaan de fietshelling aan Rode Heuvel. De gemeente plaatste deze begin juli om de snelheid van de fietsers af te remmen maar de Fietsersbond vindt dit geen fietsvriendelijke maatregel.

“De gemeente nam die beslissing om conflicten met automobilisten bij het uitrijden op de Scheldekaai te vermijden, dus uit veiligheidsoverweging. Hiermee heeft de gemeente volgens ons een situatie gecreëerd die het fietsen er onaantrekkelijk maakt”, zegt Pieterjan Heyse van de Fietsersbond.

“Fietsersbond Wetteren kaart reeds sedert de ontwerpfase van de nieuwe site op de Rode Heuvel in 2015 de problematiek rond de aansluiting met de Scheldekaai én met de Markt aan. Met geen van de opmerkingen werd er tot nu toe rekening gehouden. Het is vrij uniek dat men er nu voor kiest om op minder dan 150 m van een school de fietsers af te remmen in plaats van de auto’s. We hopen dat de gemeente in tijden van herexamens, zijn huiswerk snel opnieuw maakt en bij het begin van het nieuwe schooljaar écht fietsvriendelijke maatregelen durft nemen.” Volgens de gemeente gaat het om een proefopstelling die later kan bijgestuurd worden.