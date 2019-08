Tentoonstelling 75 jaar bevrijding van Wetteren Didier Verbaere

28 augustus 2019

17u08 0 Wetteren Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Wetteren bevrijd werd. Dit wordt uitgebreid gevierd tijdens de kermisperiode.

Het programma start vrijdag 30 augustus. Vanaf 19.45 uur kan je in de Sint-Gertrudiskerk naar de tentoonstelling over de Bevrijding. Schepen Lieve De Gelder opent de tentoonstelling. Om 20 uur volgt het bevrijdingsconcert met Wim Van Poucke, Shana Oyen en een Wetters gelegenheidsorkest onder leiding van Freddy Couché, met aansluitend een receptie.

Op zondag 1 september staat er een retro fotobooth in de Sint-Gertrudiskerk en kan je van 14 tot 18 uur jezelf laten vereeuwigen in kledij van toen.

Woensdag 4 september om 19 uur wordt het Bevrijdingspleintje Aard plechtig geopend. De gedenkplaat en het infopaneel over de Bevrijding worden ingehuldigd. Tegen 20 uur kan je in cc Nova de film Dunkerque bekijken, na een korte inleiding van Kolonel SBH Roger Housen. Gratis toegang, maar registreer je wel vooraf via www.ccnova.be of aan de balie van cc Nova.

En op vrijdag 6 september nemen militaire voertuigen de Markt in tussen 12 en 17 uur. Ze maken ook een rondrit door de Centrumstraten. Op zondag 8 september kan je van 9 tot 18 uur doorlopend bunkerwandelingen maken in Kwatrecht. Dit historisch weekend sluit je af in “Café René” op het dorpsplein van Massemen.