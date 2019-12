Technische dienst Wetteren: Jawadde!! Didier Verbaere

06 december 2019

16u18 5 Wetteren Jawadde! Dat is het gevoel dat onder het personeel van de technische dienst in Wetteren heerst als ze het over hun werk hebben. De gemeente gaf hen vandaag voor hun Sinterklaas en inzet een t-shirt met het opschrift Jawadde Wetteren op de achterzijde.

Het idee voor de slogan Jawadde kwam er van de technische dienst zelf. Het is een stopwoordje dat vaak wordt gebruikt onder de mannen op de werkvloer. “Dat woordje is een eigen leven gaan leiden en in een zotte bui hebben we er zelfs stickers van gemaakt om op onze voertuigen te plakken. Op die manier willen we onze dienst in een positief daglicht zetten want de jongste jaren waren we vaak onderwerp van negatieve verhalen”, zegt bedenker Ramses De Craene. “Als technische dienst zijn we onmisbaar”, zegt Ramses fier. “Zonder ons geen wekelijkse markt, geen kermis of geen kerstmarkt. We zorgen voor het onderhoud van de plantsoenen, ondersteunen evenementen logistiek en maken Wetteren mooier en aangenamer”, zegt Ramses.

“En toch krijgen onze mannen vaak kritiek. Zij staan immers dicht bij de mensen en voeren slechts maatregelen uit die wij beslissen. Zij verdienen alle respect en zijn onze oren en ogen op straat. Zij zijn inderdaad onmisbaar”, zegt een jarige schepen Katrien Claus die de hele dienst een t-shirt met het opschrift schonk.