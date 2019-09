Taverne en snookerzaal Orchidee onverwachts en vroeger gesloten: Uitbaters moeten noodgedwongen stoppen wegens ziekte Didier Verbaere

04 september 2019

12u49 10 Wetteren De bekende Taverne en snookerzaal Orchidee op de Massemsesteenweg in Wetteren is vroeger dan voorzien en onverwachts gesloten. Roger Quipor en Betty Van Loo kondigen met spijt in het hart hun afscheid aan wegens ziekte. Of de zaak wordt overgenomen is nog niet bekend.

“Wij hadden ons stoppen heel anders gezien. Een mooi afscheid van de klanten was ons idee. En dan lekker genieten van het gewone leven. Tot onze spijt heeft het lot anders beslist en moeten wij noodgedwongen stoppen wegens ziekte. Iedereen van harte bedankt voor de mooie momenten die jullie ons gegeven hebben”, postten Betty en Roger.

Het koppel baatte de zaak rechtover het voetbalplein van RFC Wetteren bijna dertig jaar uit. In november zouden ze stoppen en ze waren op zoek naar een overnemer. Na een welverdiende vakantie opende het koppel de zaak weer begin augustus, maar gisteren kondigden ze hun definitieve afscheid aan. Roger nam de zaak over in 1990. Daarvoor was hij zaakvoerder van Café Gatsby in Aalst. Roger was lid van Snookerclub Orchidee in Wetteren en voetbalde ook tien jaar bij Standaard Wetteren. Toen hij hoorde dat de Taverne over te nemen was, vestigde hij zich in zijn gemeente. Of de zaak wordt overgenomen, is nog niet bekend.