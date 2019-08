Supportersclub voor Michael Vanthourenhout in zijn nieuwe thuis Wetteren Didier Verbaere

10u46 20 Wetteren Wielrenner Michael Vanthourenhout (25) staat maandag voor het eerst aan de start van het Wetthra Derny Festival achter brommertjes in zijn woonplaats Wetteren. Daar zal hij luid aangemoedigd worden door zijn nieuwe fanclub die net boven de doopvont werd gehouden in Eet en praatcafé Markt 17.

Michael Vanthourenhout rijdt voor het veldritteam Sausen Pauwels Bingoal Cycling Team. De jonge coureur uit Wingene volgde drie jaar geleden zijn hart en zijn liefde voor wielrenster Kelly Van den Steen met wie hij samenwoont in Wetteren. Daar krijgt hij nu ook een supportersclub.

“Wij vonden het dringend tijd dat iemand met zo’n talent ook ondersteund wordt langs de rand van het parcours. Hij is tenslotte van Wetteren en spreekt al een aardig woordje Wetters”, lacht initiatiefnemer Glenn Coessens. “De bedoeling is dat we een bus inleggen naar de mooiste crossen waar Michael rijdt. Vijf jaar geleden werd hij wereldkampioen bij de beloftes en wij willen hem binnen dit en twee jaar naar het WK podium bij de profs schreeuwen”, zegt Glenn.

Michael zelf is blij met de steun. “Ik had al een club in West-Vlaanderen maar door mijn verhuis hebben ze er de brui aan gegeven. Ik ben content met de steun die ik hier voel. Of ik er maandag het Derny Festival door ga winnen, denk ik niet. Remco (Evenepoel) rijdt ook mee hé”, lacht Michael. Maar hij is vast van plan om te vlammen in zijn nieuwe thuisstad en voor zijn nieuwe supportersclub. Wie lid wil worden kan zich melden bij Markt 17. Lidkaart en welkomcadeau kosten 15 euro voor het hele crossseizoen. Je krijgt er nog andere voordelen gratis bij.