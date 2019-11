Sue Whittaker krijgt postuum huwelijksakte moeder Paula en vader en soldaat Cyriel tijdens expo Wapenstilstand Didier Verbaere

11 november 2019

13u14 2 Wetteren Tijdens de opening van een herdenkingstentoonstelling op Wapenstilstand in Wetteren kreeg Sue Whittaker de originele huwelijksakte van haar moeder Paula Verstraeten en haar vader Cyriel, een Britse bevrijder. Haar verhaal en andere oorlogsverhalen kan je nog tot donderdag ontdekken in CC De Poort op de Markt.

Wapenstilstand op 11 november 1918 werd in Wetteren herdacht met een bloemenhulde op het Bevrijdingsplein aan de Schelde en aan de monumenten van de gesneuvelden aan de Sint-Gertrudiskerk. In CC De Poort werd een expo geopend met uiteenlopende onderwerpen over de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Je kan er een film bekijken over het ‘Vliegende Fort’, een bommenwerper die werd neergehaald aan Mariagaard 75 jaar geleden. Er zijn beelden van de vredesstoet van 1919 en de planting van vredesbomen in Groot-Wetteren en foto’s van de bevrijding van Wetteren in 1944.

Fotoboek toegelaten toneelstukken en huwelijksakte

Herman Wouters schonk een fotoboek aan de archiefdienst met exclusieve beelden van toneelstukken die door het Davidsfonds mochten opgevoerd worden tijdens de bezetting. En je leert er alles over het verzetsverhaal van geboren Massemnaar Leroy Alphonsius. Hij werd op 12 september 1944 door de Duitsers gefusilleerd in Heer (Nederlands Limburg).

En er is het mooie liefdesverhaal van Paula Verstraeten en de Britse soldaat Cyriel Whittaker. Ze leerden elkaar kennen in september 1945 en huwden er in 1947. Nadien trokken ze naar Engeland. Hun dochter Sue woont ondertussen in Nederland en kleindochter Abby studeert geneeskunde in Merelbeke.Sue kreeg maandag een kopie van de originele huwelijksakte uit 1947. Vanavond wordt de Last Post nog geblazen aan de Vredesboom in Westrem om 20 uur.