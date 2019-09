Stuudio zet deuren open met optredens en muzikale workshops Didier Verbaere

25 september 2019

12u30 3 Wetteren DoubleYou Stuudio aan de Leon De Smetlaan in Wetteren zet op zondag 29 september de deuren van de muziekstudio en repetitieruimtes open voor het publiek. De vzw nam de populaire opnamestudio Beat Explorer over en zet het levenswerk van Germain verder.

Stuudio is een creatieve hotspot voor muzikaal talent in en rond Wetteren. Zondag kan je er gratis terecht vanaf 15 uur voor optredens, jams, een hapje en een drankje en heel wat workshops. Is er drumtuning met Laurens De Schutter (De Fabfaar), een rapclinic met Cliff en Swieso (Grassroots), tips & reick van Sti Tondeleir (Laura Tesoro en Niels Destadsbader), improvisatie door Hein Mandos (Los Bandos) en Vinnie François (Gairy Humball) geeft een basic podiummix. Alle info op www.vzwstuudio.be.