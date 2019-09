Stuudio toont creatief talent Didier Verbaere

29 september 2019

17u44 0 Wetteren DoubleYou Stuudio aan de Leon De Smetlaan in Wetteren zette vandaag de deuren van haar muziekstudio en repetitieruimtes open voor het publiek. De vzw nam de populaire opnamestudio Beat Explorer over en zet het levenswerk van Germain verder.

Stuudio is een creatieve hotspot voor muzikaal talent in en rond Wetteren. Deze namiddag waren er heel wat workshops en optredens. Beginnende bands kunnen er terecht in het repetitiekot. alle info op www.vzwstuudio.be.