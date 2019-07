Stukje geschiedenis verdwenen in Wetteren: café-frituur Sport tegen de vlakte Didier Verbaere

01 juli 2019

16u35 0 Wetteren Vijf jaar na de sluiting van café-frituur Sport verdween nu ook de legendarische gevel uit het straatbeeld aan het Felix Beernaertsplein in Wetteren. Het gebouw maakt plaats voor appartementen.

Café-frituur Sport was een begrip in Wetteren. Meer dan 45 jaar lang gingen de Wetteraars er om ‘frietjes bij Clara’. Clara Buysse en haar dochter Marleen bakten eind december 2014 hun laatste frieten. Na 45 jaar zette de dochter van wielerlegende Achiel Buysse er een punt achter.

Samen met echtgenoot Hubert Van Wesemael opende de toen 27-jarige Clara een café-frituur op het Felix Beernaertsplein. Als dochter van een wielerkampioen en drievoudig winnaar van de Ronde van Vlaanderen en met een man die in het voetbal actief was, bleek dit een gouden idee. Dag en nacht werden er aan het plein frieten gebakken en verorberd. Na haar pensioen stond het gebouw een tijdlang leeg. Tot een projectontwikkelaar wel graten zag in het pand op de hoek van de Nieuwstraat. Met de sloop verdwijnt een stukje geschiedenis voorgoed uit het straatbeeld.