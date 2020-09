Studente Film KUNSTacademie Farida Lemeatrag wint KORTGEKNIPT filmfestival Didier Verbaere

21 september 2020

12u23 0 Wetteren/Gent Studente Farida Lemeatrag van de afdeling Film van de KUNSTacademie in Wetteren heeft de eerste prijs gewonnen met haar kortfilm Toda Raba op het filmfestival KORTGEKNIPT.

KORTGEKNIPT is een kortfilmfestival voor en door alle studenten aan het deeltijds kunstonderwijs in Vlaanderen. Door corona kon de editie op 21 maart niet doorgaan, maar werd ze verplaatst naar afgelopen zaterdag in openlucht aan de Stadsschouwbrug in Sint-Niklaas. Farida Lemeatrag is een Gentse fotografe en werd geselecteerd voor de wedstrijd in de hogere en 4de graad van het kunstonderwijs.

Haar kortfilm Toda Raba speelt zich af in de Joodse buurt in Antwerpen. Daar wonen circa 20.000 orthodoxe joden. Het is na New York, Londen en Jeruzalem een van de grootste gemeenschappen van charedische (ultraorthodoxe) Joden ter wereld. In een filmpje van 9 minuten voert de studente je mee naar de wereld achter de gevels van deze bevolkingsgroep in Antwerpen.