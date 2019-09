Student Kasper De Smaele strandt op tweede plaats om CEO van Adecco wereldwijd te worden Didier Verbaere

19 september 2019

17u32 2 Wetteren De 21-jarige Belgische student Kasper De Smaele uit Wetteren werd donderdag net geen Global CEO For One Month. Hij maakte samen met 9 finalisten kans om de Adecco Groep wereldwijd één maand te leiden. Afgelopen zomer was de student ook al één maand baas van de Belgische tak van de onderneming.

De Smaele legde de afgelopen dagen tijdens een “boothcamp” in Düsseldorf samen met 9 andere finalisten proeven af waarmee hij zijn leiderchapsvaardigheden toonde. De titel voor Global CEO For One Month ging uiteindelijk naar de 24-jarige Sophia Lim uit Hongkong. Kasper De Smaele mocht zich tevreden stellen met een tweede plaats. Het was de eerste keer dat een Belg kon meedingen om ook op internationaal niveau voor één maand CEO van The Adecco Group te mogen zijn.