Stranger in Paradise op Wereldvluchtelingendag in CC Nova Didier Verbaere

04 juni 2019

17u35 2 Wetteren De werkgroep vluchtelingen vertoont op Wereldvluchtelingendag op 20 juni de film Stranger in Paradise in CC Nova in Wetteren.

Stranger in Paradise is een documentaire film van Guido Hedrikx. Wir Schaffen Das. Of niet? En aan welke voorwaarden en kosten? In een onthaalklas voor nieuwkomers vertolkt een leraar, een rol van Valentijn Dhaenens, de complexe houding van Europa ten opzichte van de vluchtelingencrisis. Stranger in Paradise is een niets ontziend filmessay over de manier waarop Europa omgaat met het geluksverlangen van de ander.

Op een eiland in de Middellandse zee, op de grens met fort Europe, neemt een groep vluchtelingen plaats in een onthaalklas waar een leraar (Valentijn Dhaenens) hen opwacht. Er ontspint zich een drieledig welkomstwoord: aanvankelijk afwijzend en ontnuchterend, nadien vol empathie en goede wil en tot slot komt hij op de proppen met complexe regels en onbegrijpelijke procedures waaraan ze moeten voldoen. De botte maar intelligente aanpak van regisseur Guido Hendrikx is confronterend.

Filmvoorstelling om 20 uur. Tickets en info bij Mich De Wilde in de Jabekestraat 48 in Wetteren of via 09/369.93.24 en dewilde.mich@gmail.com.