Straatroosters Wetteren leiden rechtstreeks naar zee : hou ze proper AUB Didier Verbaere

03 juli 2019

12u27 4 Wetteren De gemeente Wetteren voorziet meer dan 150 straatroosters van de tekst: Hier begint de zee, niets ingooien AUB. Ze vormen een rechtstreekse link naar rivieren en de zee. Afval gaat dus ook rechtstreeks naar open water.

“Straatroosters zijn er om regenwater af te voeren. In tegenstelling tot huisafvalwater wordt regenwater niet gezuiverd. Het stroomt via beken en rivieren recht naar zee. Afval dat op straat of in de roosters wordt gegooid wordt met het water meegevoerd en belandt zo uiteindelijk in de plastic soep: reusachtige draaikolken in de oceanen waar afval door zeestromingen bijeengedreven wordt. Het aandeel plastic alleen wordt geschat op 5 triljoen stukken”, aldus de gemeente. Ook sigarettenpeuken zijn een groot probleem: 1 peuk vervuilt 500 liter water. Bovendien duurt het tot 15 jaar voor ze vergaan en zelfs dan blijven er giftige stoffen achter.

“Onze zeeën en oceanen opnieuw proper krijgen zal een hele uitdaging zijn. In Wetteren beginnen we aan land…want hier begint de zee. We selecteerden straatroosters vlakbij plaatsen waar mensen samenkomen zoals café’s, restaurants, feestgelegenheden, parkings van winkelcentra, andere openbare gelegenheden en ook scholen. De tekst wordt aangebracht met niet-permanente krijtverf die na ongeveer 6 maanden vanzelf oplost.”

