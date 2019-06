Stormschade door rukwinden blijft beperkt in Wetteren, Laarne en Wichelen Didier Verbaere en Koen Moreau

08 juni 2019

10u15 9 Wetteren De schade na de storm met hevige rukwinden in de nacht van vrijdag op zaterdag bleef eerder beperkt in Wetteren en Laarne.

De brandweer kreeg vooral oproepen voor afgewaaide takken op de rijbaan. Rond 10 uur zaterdagochtend waaide een boom omver in de Kasteeldreef in Wetteren. Die sleurde ook de oude elektriciteitskabels mee. Zonder erg dus voor de bewoners want de leidingen werden in de wijk vorig jaar reeds ondergrond gebracht. In de Hoge Landweg in Schellebelle werd een glazen ballustrade van een terras op de eerste verdieping geblazen. En aan de kerk van Westrem knakte een oude boom onder het stormgeweld. Ook enkele stenen van de toegangspoort aan de voormalige pastorij rechtover de kerk kwamen los door vallende takken.