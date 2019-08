Stormloop op speeltjes bij uitverkoop Pabo: wie aan zijn trekken wil komen, moet snel zijn Didier Verbaere

29 augustus 2019

14u58 0 Wetteren Erotiekketen Pabo in Wetteren sloot vanmiddag om 12.30 uur, een halfuur na opening, noodgedwongen de deuren. De winkel op het Frunpark kon de massale toeloop van koopjesjagers niet meer slikken. De erotiekketen Pabo hield in drie vestigingen een uitverkoop na een faillissement. Voor de website werd begin juli nog een overnemer gevonden, maar voor de tien Pabo Shops in Vlaanderen gaan de deuren morgen definitief dicht.

Veilinghuis Troostwijk organiseert vandaag en morgen een grote uitverkoop met koopjes tot 50 procent in de vestigingen van Aartselaar, Roeselare en Wetteren. De hele voorraad aan seksspeeltjes, lingerie en erotische producten werd daar te koop gesteld vanaf 12 uur. Reeds een halfuur voor de opening stonden er lange rijen op het shoppingcentrum in Wetteren. De winkel stroomde vol en er werd gegrabbeld in dozen, gehamsterd en geshopt dat het een lieve lust was. Een heel divers publiek ook. Jonge en oude koppels, mannen op zoek naar extra plezier voor zichzelf en de partner en alleenstaande dames op zoek naar gezelschap in bed. Taboes hangen er reeds lang niet meer rond erotiek. Maar toch gaat de zaak dicht.

Jammere zaak

“Een jammere zaak. Uiteraard kun je deze spullen makkelijker en goedkoop online kopen. Maar ik vind seksspeeltjes toch iets heel persoonlijk. Hier kan je de speeltjes aanraken, de juiste kleur of formaat kiezen”, zegt een man op koopjesjacht. Zijn buit? Enkele nieuwe zweepjes. “Ik experimenteer graag met mijn nieuwe partner”, lacht hij.

In de wachtrij staat een jongedame met een karrenvracht vol aankopen. “Vaak kom ik hier niet. Er is toch wel wat schroom bij om hier bekenden tegen te komen. Maar voor 50 procent korting, maken we een uitzondering”, lacht ze. Ook vrijdag is Pabo op het Frunpark, voor de gelegenheid het Fun Park, nog open vanaf 12 uur. Zolang de voorraad strekt uiteraard. Wie aan zijn trekken wil komen, zal snel moeten zijn.