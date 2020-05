Stormloop op Action en rustige start in shoppingcentrum Didier Verbaere

11 mei 2020

Nu de winkels opnieuw de deuren openen, ligt niemand blijkbaar wakker van een nieuw paar schoenen of een mooi lentekleedje. Aan het Frunpark, met grote retailers zoals Torfs en JBC, kon je zonder problemen de winkels binnenstappen. Maar bij Action aan de Zuidlaan daarentegen was het aanschuiven en stonden de klanten in een dubbele lus aan te schuiven.



