Stien nu ook als Saison te koop Didier Verbaere

12 augustus 2020

16u03 0 Wetteren Na de Stien I.P.A. en de Stien Tripel lanceert boomkweker en bierliefhebber Paul Weymeersch uit Wetteren nu ook een Saison bier. Je kan het exclusief kopen op donderdag 13 augustus tussen 15 en 17 uur op het tuinbouwbedrijf van Paul aan de Serskampsteenweg 238.

De Stien Saison is een droog en koppig hoppig biertje met een frisse afdronk en een alcoholpercentage van 5,8 procent. Een ideale dorstlesser in deze hete dagen. “Een lancering met proeverij kan door de verstrengde maatregelen niet maar we willen het wel te koop aanbieden in veilige omstandigheden op ons bedrijf. Je kan de Saison kopen in dozen van 12 of 24 flesjes en die kunnen ook gemixt worden met onze Tripel en I.P.A.”, zegt Paul. Je kan de bieren ondertussen ook proeven in heel wat Wetterse horecazaken.