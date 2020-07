Stien Bier krijgt tripelbroertje: “Opbrengst gaat naar slachtoffers van brand aan Stationsplein” Didier Verbaere

13 juli 2020

13u34 5 Wetteren Het Wetterse Stien Bier krijgt er een tripelbroertje bij. Voormalig boomkweker en bierliefhebber Paul Weymeersch lanceerde de Stien IPA als ode aan zijn grootvader en bieruitzetter Polydoor De Winter. In de volksmond is het beter bekend als Het Wetterse Stien Bier krijgt er een tripelbroertje bij. Voormalig boomkweker en bierliefhebber Paul Weymeersch lanceerde de Stien IPA als ode aan zijn grootvader en bieruitzetter Polydoor De Winter. In de volksmond is het beter bekend als Stien Bier . De opbrengst van de éénmalige verkoop gaat naar de slachtoffers van de zware brand aan het Stationsplein.

Op zaterdag 18 juli wordt de Stien Tripel gelanceerd op het bedrijf van Paul aan de Serskampsteenweg 238 in Wetteren. “Onze Stien IPA krijgt er dus een broer of zus bij. Na de succesvolle start van de Stien IPA willen we opnieuw een éénmalige verkoop doen van onze Tripel en wat in mei niet mocht, het proeven, zal nu zaterdag wel kunnen”, zegt Paul.

De nieuwe Stien Tripel heeft een alcoholpercentage van 7,5 procent en werd gebrouwen met een unieke kruidenmix met onder meer citroengras. Dat zorgt voor een frisse afdronk. Steven Flament, brouwer van de Stien Bieren, zal er een demonstratie geven van een proefbrouwsel. In augustus volgt dan de Stien Saison. De opbrengst van de verkoop gaat naar de slachtoffers van de zware brand afgelopen weekend op het Stationsplein. Info op www.stien-bier.be.