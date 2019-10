Stichtster maatwerkbedrijf en erevoorzitter Trianval Cecile Verstuyft (86) overleden Didier Verbaere

18 oktober 2019

16u45 0 Wetteren Cecile Verstuyft, erevoorzitter van Trianval in Wetteren, is in de Woon- en Zorgresidentie Den Anker in Serskamp op 86 jarige leeftijd overleden. Zij stond mee aan de basis van het maatwerkbedrijf Trianval.

“Zonder haar was er in Wetteren vermoedelijk nooit een maatwerkbedrijf, de vroegere beschutte werkplaats, geweest. In Trianval werken vandaag 275 mensen waarvan meer dan 200 met een arbeidshandicap”, meldt het maatwerkbedrijf.

Cecile kwam meer dan vijftig jaar geleden als sociaal verpleegkundige van de mutualiteit bij veel gezinnen aan huis. Hierdoor kende zij als geen ander de nood en de wens van veel mensen die wel wilden werken maar omwille van hun handicap of een andere beperking niet aan de slag konden in een gewoon bedrijf. Voor die mensen bood een beschutte en sociale werkplaats een oplossing. Het werd haar levensmissie.

Ze bracht een aantal sociaal geëngageerde mensen uit Wetteren en omgeving samen en zorgde ervoor dat ook in Wetteren een beschutte werkplaats werd opgericht. Na jaren overleggen en voorbereiden startte op 8 mei 1972 de werkplaats als een afdeling van de sociale werkplaatsen van het arrondissement Dendermonde met 7 werknemers. Cecile Verstuyft was van bij de start een zeer betrokken lid van het dagelijks bestuur en werkte mee aan de verzelfstandiging van de werkplaats die resulteerde in de oprichting van de vzw Trianval in 1979. Zij was van 1979 tot 2003 ondervoorzitter van de raad van bestuur, werd in 2003 voorzitter en nam afscheid als actief bestuurslid in 2008. Meer dan 35 jaar lang volgde ze alle bestuursvergaderingen en wekelijks was ze op het bedrijf om de sociale dienst met raad en daad bij te staan. Ze stond ook dicht bij de werknemers met een luisterend oor en een hart onder de riem.

Op woensdag 23 oktober wordt afscheid genomen in de Sint-Annakerk van Wetteren-ten-Ede om 11.15 uur.