Steven Blomme (Wetteren): “Ik zie vooruitgang” Xavier De Naeyer

04 september 2020

09u33 1 Wetteren Door een onverwachte promotie bereidt FC Wetteren zich voor op een seizoen in de tweede amateurklasse. Na een moeizaam begin van de voorbereiding valt de puzzel van Steven Blomme stilaan in elkaar.

Halverwege de voorbereiding op het nieuwe seizoen versloeg FC Wetteren vorig weekend overtuigend tweedeprovincialer Wemmel in de eerste ronde van de Croky Cup. “De score had hoger mogen oplopen”, beseft de coach na de 3-0-overwinning. “We begonnen heel erg goed en stonden na een halfuur al 2-0 voor, maar lieten daarna het tempo wat zakken. Pas diep in de tweede helft maakten we de wedstrijd helemaal dood met een derde doelpunt. Er waren genoeg kansen om er vijf of zes te maken, maar we mogen tevreden zijn met de vooruitgang. We creëerden veel mogelijkheden, gaven weinig weg, hielden voor het eerst in de voorbereiding de nul en bekeren een ronde verder. In dit soort speciale voorbereiding zijn die bekerwedstrijden nuttig. Dat lijkt veel meer op het echte werk dan oefenwedstrijden waarin het tempo door meerdere vervangingen uit de match verdwijnt. Daarom mikken we zondag bij Zwarte Leeuw opnieuw op een goed resultaat.”

Uitdagingen

Opmerkelijke vaststelling zondag was het aantal nieuwkomers in de kern. Van de vijftien spelers in de selectie tegen Wemmel waren er liefst negen nieuw. “We staan voor drie stevige uitdagingen. Naast de huidige situatie met Corona en de onverwachte promotie naar tweede amateur is het inpassen van de nieuwe namen er inderdaad ook één van. We wisten dat de kern grondig vernieuwd zou worden, maar door Corona is onze voorbereiding korter en hebben we bijgevolg minder tijd om de puzzel in elkaar te laten passen. Dat bleek vooral in de eerste weken van de voorbereiding, want we deden het niet goed in de oefenmatchen.”

“ Stilaan zien we wel vooruitgang. In de match van woensdag tegen Lede (0-2-verlies) toonden sommige jongens dat ze nog niet helemaal klaar zijn, maar de twee wedstrijden ervoor waren heel wat beter. Dat zal ook nodig zijn nu we een reeks hoger gaan spelen. We kijken er enorm naar uit. Tweede amateur heeft voor ons heel veel mooie affiches, maar aanvankelijk leek het alsof iedereen het verschil tussen derde en tweede onderschatte. Ondertussen hebben we in alle geledingen van de club een klik gemaakt en beseft iedereen dat de lat hoger ligt.”