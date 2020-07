Stephanie (20) in de running voor Miss Oost-Vlaanderen: “Ik wil een voorbeeld zijn voor anderen” Didier Verbaere

20 juli 2020

14u14 3 Wetteren/Berlare Stephanie Mardaci (20) uit Wetteren voert campagne als kandidate Miss Oost-Vlaanderen in de verkiezingsstrijd voor Miss België. De jongedame, die ook vaak in Berlare bij haar papa vertoeft, wil een voorbeeld zijn voor anderen.

Haar exotische achternaam dankt ze aan haar papa: half Frans en half Algerijns en geboren in België. Haar ouders zijn ondertussen gescheiden en hertrouwd en Stephanie kreeg er nog een halfbroer langs vaderskant en een stiefbroer en stiefzus langs moederskant bij. Ze werkt als begeleidster in een kinderdagverblijf in Aalst. “En in mijn vrije tijd ga ik elke vrijdag dansen. Ik volg hiphop lyrical”, zegt Stephanie. Nu de danslessen stil liggen, gaat al haar vrije tijd naar haar campagne voor de titel van Miss Oost-Vlaanderen.

Zelfzekerder

“Door deel te nemen hoop ik iets zelfzekerder te worden tegenover de buitenwereld. Het is ook mooi om nieuwe ervaringen op te doen. En ik wil ook een voorbeeld zijn voor anderen en tonen dat iedereen respect moet hebben voor eender welke origine, geloof, uiting van seksualiteit, en zo verder”, besluit Stephanie.

Haar steunen kan door te stemmen op www.missbelgium.be of door te smsen naar 6665 met vermelding MOV24.