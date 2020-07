Stationsplein vrij voor doorgaand eenrichtingsverkeer, zaterdag start sanering asbest uitgebrande toren

Wetteren

Het Stationsplein in Wetteren is sinds donderdagnamiddag open voor doorgaand verkeer in éénrichting van de Nieuwstraat richting Stationsstraat en Jan Broeckaertlaan. Na de zware brand waarbij een oude beschermde schutterstoren in de vlammen opging en vier woningen zwaar beschadigd, blijven de horeca en handelszaken op het Stationsplein nog gesloten om asbest te ruimen die vrijkwam bij de brand.